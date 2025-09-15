Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Suchaktion im Wald in Baden-Baden: Zwei Jungen verschwinden während Wanderung

Polizeibericht aus Baden-Baden

Suchaktion mit Hubschrauber: Kinder im Wald bei Baden-Baden verschollen

Eine gemeinsame Wanderung am Freitag, 12. September, endete mit einer Suchaktion nach zwei Kindern. Polizei und Hubschrauber waren im Einsatz.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    Ein Polizeihubschrauber im Einsatz (Symbolbild)
    Ein Polizeihubschrauber im Einsatz (Symbolbild) Foto: Felix Hörhager/dpa

    Kinder kommen vom Weg ab

    Nach Angaben der Polizei liefen zwei 8-jährige Jungen bei einem Ausflug mit ihren Müttern kurzzeitig davon. Die informierten die Polizei. Für die Suche kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Eine Person entdeckte schließlich die beiden Vermissten.

    Wanderer entdeckt Kinder in Schloss-Nähe

    Die Jungen befanden sich im Bereich des Schlosses, als ein Wanderer sie bemerkte. Dieser reagierte schnell und informierte die Suchkräfte. Er brachte die Kinder zurück zu ihren Müttern. Nach etwa einer Stunde war die Suchaktion beendet.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden