Suchaktion mit Hubschrauber: Kinder im Wald bei Baden-Baden verschollen

Kinder kommen vom Weg ab

Nach Angaben der Polizei liefen zwei 8-jährige Jungen bei einem Ausflug mit ihren Müttern kurzzeitig davon. Die informierten die Polizei. Für die Suche kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Eine Person entdeckte schließlich die beiden Vermissten.

Wanderer entdeckt Kinder in Schloss-Nähe

Die Jungen befanden sich im Bereich des Schlosses, als ein Wanderer sie bemerkte. Dieser reagierte schnell und informierte die Suchkräfte. Er brachte die Kinder zurück zu ihren Müttern. Nach etwa einer Stunde war die Suchaktion beendet.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.