Streit zwischen Autofahrern eskaliert: Reizgaseinsatz in Karlsruhe

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend auf der Kriegsstraße. Zwei Männer, 23 und 34 Jahre alt, fuhren in westliche Richtung, als es zu einem Streit kam. Ursache war offenbar die Fahrweise des jüngeren Fahrers. An einer Ampel auf Höhe der Hirschstraße näherte sich der ältere Fahrer dem Wagen des anderen, um die Situation zu klären.

Karlsruhe

Der 23-Jährige setzte daraufhin Reizgas ein und flüchtete. Die Polizei konnte den Verdächtigen jedoch in der Nähe aufspüren und festnehmen. Der ältere Mann erlitt durch das Reizgas eine Reizung der Atemwege und Augen. Seine Ehefrau, die ihm helfen wollte, klagte ebenfalls über Beschwerden.

Beide wurden medizinisch versorgt. Der 34-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Das Polizeipräsidium Karlsruhe leitete Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Einen Tag nach dem Vorfall dauert die Untersuchung weiter an. Weitere Maßnahmen der Beamten werden nach Auswertung aller Beweismaterialien festgelegt. Der Vorfall sorgt in der Region für Aufsehen und verdeutlicht die Gefahren von Eskalation im Straßenverkehr.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.