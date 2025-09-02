Logo ka-news.de
Polizeibericht aus Östringen

Streit in Östringen eskaliert: Autofahrer schleift Fußgängerin mehrere Meter mit sich

Am Dienstag, 2. September, geriet eine 45-jährige Frau gegen 13.15 Uhr mit einem ihr bekannten Mann in Streit. Der 45-jährige Autofahrer packte sie daraufhin am Arm, beschleunigte sein Auto und schleifte sie mehrere Meter entlang der Allmendstraße mit.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei floh der Mann danach vom Tatort. Die 45-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung unterzogen Polizeibeamte den 45-Jährigen in seinem Auto in der Nähe des Tatorts einer Kontrolle. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Eine Beziehungstat kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07253 8026-0 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

