Streit in Östringen eskaliert: Autofahrer schleift Fußgängerin mehrere Meter mit sich

Nach Angaben der Polizei floh der Mann danach vom Tatort. Die 45-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der unmittelbar eingeleiteten Fahndung unterzogen Polizeibeamte den 45-Jährigen in seinem Auto in der Nähe des Tatorts einer Kontrolle. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Eine Beziehungstat kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07253 8026-0 zu melden.

