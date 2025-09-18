Straßenbahn und Auto stoßen in Forchheim zusammen

Nach Angaben der Polizei wollte der Autofahrer nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen und übersah dabei die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Die Fahrzeuge prallten zusammen. Bei dem Zusammenstoß stürzte offenbar ein Fahrgast im vorderen Wagen der Straßenbahn. Es ist bislang unklar, ob sich die Person bei dem Sturz Verletzungen zugezogen hat, da sie bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Der Sachschaden beläuft sich laut Schätzungen auf rund 8.000 Euro. Die Polizei bittet den Geschädigten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.