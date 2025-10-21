Eggenstein-Leopoldshafen: Sperrmüll-Transport geht schief

Kontrollstelle prüft mehrere Fahrzeuge mit Sperrmüll

Am Montagnachmittag, 20. Oktober, führte das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt gemeinsam mit der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen und dem Landratsamt Karlsruhe Kontrollen zu Sperrmülltransporten durch. Gegen 15 Uhr richteten die Beamten eine Kontrollstelle ein und überprüften mehrere Fahrzeuge, die große Mengen Sperrmüll geladen hatten.

Platzverweis für Sperrmüllsammler

Die Insassen mussten ihre Ladung ausladen und in bereitgestellten Containern ordnungsgemäß entsorgen. Dabei wurden Verstöße gegen das Landeskreislaufwirtschaftsgesetz und das Elektrogesetz festgestellt. Drei Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf, sodass den Fahrern die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem verhängte das Landratsamt Bußgelder im mittleren vierstelligen Bereich. Abschließend erhielten die kontrollierten Sperrmüllsammler einen Platzverweis für Eggenstein-Leopoldshafen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.