Sohn verfolgt Einbrecher durch Neureut – Polizei nimmt ihn fest

Ein 40-jähriger Mann wurde am Montag in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Dabei ging es um den Vorwurf des Einbruchs in ein Einfamilienhaus in Neureut am Sonntag. Das gaben Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt.

Einbruch in Neureut

Der Einbrecher drang zwischen 17 und 18 Uhr in das Haus ein, indem er ein Fenster einschlug. Die Eigentümerin und ihr Sohn überraschten ihn gegen 18 Uhr. Der Mann flüchtete über ein Fenster. Der 25-jährige Sohn verfolgte ihn bis zur Linkenheimer Landstraße. Dort verlor er den Täter aus den Augen.

Dank einer schnellen Fahndung konnte die Polizei den Tatverdächtigen wenig später stellen. Gegen 18.15 Uhr kontrollierten Beamte den Mann in der Erna-Scheffler-Straße. Die Beschreibung passte, weshalb sie den Mann vorläufig festnahmen.

Haftanordnung durch Haftrichter

Daraufhin erfolgte die Vorführung des Verdächtigen beim Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe dauern an, um den Fall vollständig aufzuklären.

