Senior bei Radunfall auf Siemensallee verletzt: Ermittlungen laufen

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe führte ein Überholvorgang am Dienstag, 17. Oktober 2023, gegen 15.40 Uhr zu einem Unfall auf dem Radweg an der Siemensallee. Eine 35-jährige Radfahrerin hatte versucht, einen vor ihr fahrenden 87-jährigen Mann zu überholen. Dabei kam es zu einer Berührung der beiden Fahrräder.

Unfallort: Karlsruhe-Mühlburg

Infolge des Unfalls stürzte der Senior auf die Fahrbahn. Er erlitt Schürfwunden und eine Gehirnerschütterung. Die Frau geriet ins Straucheln, stürzte jedoch nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu klären.

Der Verkehrsunfall-Experte des Polizeipräsidiums Karlsruhe übernimmt die weitere Untersuchung. Zeugen können sich an die Polizei Karlsruhe wenden. Die Telefonnummer für Hinweise lautet 0721 944840. Unterstützung der Polizei könnte wertvolle Informationen zum Fall ans Licht bringen. Der Radweg wurde während der Untersuchung gesichert.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, besonders vorsichtig auf Radwegen zu fahren. Im Fokus steht dabei, ähnliche Unfälle zu verhindern. Weitere Informationen zu den Ermittlungen werden nach Abschluss der Ermittlungen veröffentlicht.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.