Sechsjähriger von Pkw in Linkenheim-Hochstetten erfasst und verletzt

Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge gegen 11.30 Uhr mit seinem Tretroller die abfallende Zufahrtsstraße der Albert-Einstein-Straße hinab. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Dort erfasste ihn ein Mercedes, der in Richtung Karlsruher Straße unterwegs war.

Unfallort Albert-Einstein-Straße

Der Junge stürzte dabei von seinem Roller auf die Straße. Ein Rettungswagen wurde umgehend alarmiert und brachte das verletzte Kind in ein Krankenhaus. Der 68-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

Am Tretroller und dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei untersucht derzeit die genauen Umstände des Unfalls. Der betroffene Straßenabschnitt wurde kurzfristig gesperrt, um die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Die Ermittler bitten um erhöhte Vorsicht im Bereich von Kinderspielplätzen und Schulwegen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.