Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Sechsjähriger Junge verletzt: Pkw-Unfall in Linkenheim-Hochstetten untersucht

Polizeibericht aus Linkenheim-Hochstetten

Sechsjähriger von Pkw in Linkenheim-Hochstetten erfasst und verletzt

Ein sechsjähriger Junge wurde am Montagmittag in Linkenheim-Hochstetten von einem Pkw angefahren. Er erlitt dabei Verletzungen am Fuß und eine Kopfplatzwunde.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Sechsjähriger von Pkw in Linkenheim-Hochstetten erfasst und verletzt
    Sechsjähriger von Pkw in Linkenheim-Hochstetten erfasst und verletzt Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei fuhr der Junge gegen 11.30 Uhr mit seinem Tretroller die abfallende Zufahrtsstraße der Albert-Einstein-Straße hinab. Ohne auf den Verkehr zu achten, fuhr er in den Einmündungsbereich ein. Dort erfasste ihn ein Mercedes, der in Richtung Karlsruher Straße unterwegs war.

    Unfallort Albert-Einstein-Straße

    Der Junge stürzte dabei von seinem Roller auf die Straße. Ein Rettungswagen wurde umgehend alarmiert und brachte das verletzte Kind in ein Krankenhaus. Der 68-jährige Fahrer des Pkw blieb unverletzt.

    Am Tretroller und dem Mercedes entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei untersucht derzeit die genauen Umstände des Unfalls. Der betroffene Straßenabschnitt wurde kurzfristig gesperrt, um die Unfallaufnahme zu ermöglichen. Die Ermittler bitten um erhöhte Vorsicht im Bereich von Kinderspielplätzen und Schulwegen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden