Schwerer Verkehrsunfall in Walzbachtal: Motorradfahrer kollidiert mit Radfahrer

Polizeibericht aus Karlsruhe

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der K3565 in Walzbachtal

Am Mittwochabend kam es auf der Kreisstraße 3565 in Walzbachtal zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer und ein Radfahrer kollidierten. Beide wurden schwer verletzt.
Von Redaktion ka-news.de
    •
    •
    •
    Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der K3565 in Walzbachtal Foto: Thomas Riedel

    Crash zwischen Motorrad und Fahrrad

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 19.15 Uhr. Ein 33-jähriger Radfahrer wollte offenbar auf einen Feldweg abbiegen. Zur gleichen Zeit überholte ein 29-jähriger Motorradfahrer den Radfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und die Fahrer stürzten.

    Schaden von etwa 20.000 Euro

    Die schwer verletzten Fahrer wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Verkehrspolizei Karlsruhe leitet die Ermittlungen.

    Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die örtlichen Behörden untersuchen den genauen Unfallhergang weiter. Entsprechende Informationen könnten hilfreich sein.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

