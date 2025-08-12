Logo ka-news.de
Schwerer Verkehrsunfall bei Oberderdingen: Zwei Verletzte und hohe Schäden

Polizeibericht aus Oberderdingen

Verkehrsunfall bei Oberderdingen: Zwei Verletzte und Vollsperrung

Kollision gegen Baum am Dienstagmorgen führt zu Straßensperre. Zwei Personen verletzt im Krankenhaus. Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.
Von Redaktion ka-news.de
    Verkehrsunfall bei Oberderdingen: Zwei Verletzte und Vollsperrung
    Verkehrsunfall bei Oberderdingen: Zwei Verletzte und Vollsperrung Foto: Thomas Riedel

    Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Landstraße 1103 zwischen Oberderdingen und Sternenfels. Nach Angaben der Polizei verlor ein 25-jähriger VW-Fahrer gegen 05.50 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen, sein 31-jähriger Beifahrer mehrere Frakturen.

    Oberderdingen

    Rettungskräfte brachten beide Verletzte zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 45.000 Euro. Der Unfall führte zu einer rund dreistündigen Vollsperrung der L1103.

    Zeugen berichteten, dass das Fahrzeug offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch ermittelt. Der Verkehr auf der Strecke zwischen Oberderdingen und Sternenfels normalisierte sich nach Aufhebung der Sperrung wieder.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

