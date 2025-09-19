Logo ka-news.de
Schwerer Verkehrsunfall bei Malsch: Autofahrer rammt Baum

Polizeibericht aus Karlsruhe

Schwerer Verkehrsunfall bei Malsch: Autofahrer rammt Baum

Am Donnerstag, 18. September, kam es gegen 19.10 Uhr auf der L 608 zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die Strecke musste bis 21.30 Uhr gesperrt werden.
Von Redaktion ka-news.de
    Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. 
    Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt.  Foto: Alisa Gröger / EinsatzReport24

    Nach Angaben der Polizei waren zwei Autofahrer von Neumalsch in Richtung Durmersheim unterwegs. Sie scherten gleichzeitig zum Überholen eines dritten Autos aus und stießen dabei zusammen. Der 29-jährige Fahrer verlor wohl aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen BMW und fuhr rechts in einen Grünstreifen. Dort prallte er nacheinander gegen zwei Bäume. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der zweite Fahrer, ein 35-Jähriger, blieb unverletzt.

    Polizei sucht Zeugen

    Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt. Laut Zeugenaussagen fiel der BMW-Fahrer bereits unmittelbar vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

