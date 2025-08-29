Logo ka-news.de
Schwerer Verkehrsunfall auf B35 bei Bretten: Fahrerin verletzt sich schwer

Polizeibericht aus Bretten

Schwerverletzte bei Unfall auf B35 bei Bretten

Am Donnerstagabend, 28. August, verletzten sich bei einem Unfall auf der B35 bei Diedelsheim drei Personen. Eine Mini-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Eine 45-jährige Fahrerin wollte gegen 22.15 Uhr an der Einmündung Gondelsheimer Straße links abbiegen. Laut Polizei übersah sie dabei einen entgegenkommenden Mercedes. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Mini-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

    35.000 Euro Sachschaden

    Der 36-jährige Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichtere Verletzungen. Auch sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein drittes Fahrzeug. Der Schaden an den beteiligten Autos beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

    Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei berichtet, dass die B35 zeitweise gesperrt war, um die Unfallstelle zu räumen.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

