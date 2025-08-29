Schwerverletzte bei Unfall auf B35 bei Bretten

Eine 45-jährige Fahrerin wollte gegen 22.15 Uhr an der Einmündung Gondelsheimer Straße links abbiegen. Laut Polizei übersah sie dabei einen entgegenkommenden Mercedes. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die Mini-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

35.000 Euro Sachschaden

Der 36-jährige Mercedes-Fahrer und seine Beifahrerin erlitten leichtere Verletzungen. Auch sie kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Umherfliegende Trümmerteile beschädigten ein drittes Fahrzeug. Der Schaden an den beteiligten Autos beläuft sich auf etwa 35.000 Euro.

Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei berichtet, dass die B35 zeitweise gesperrt war, um die Unfallstelle zu räumen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.