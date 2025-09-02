Verkehrsunfall auf B 35: Mazda überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Graben-Neudorf: Feuerwehr im Einsatz

Der Mazda überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie und transportierte sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Ford-Fahrer kam leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Autos erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

Die Polizei sperrte die B 35 zur Unfallaufnahme bis etwa 01.05 Uhr. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen weiter.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.