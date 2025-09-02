Logo ka-news.de
Schwerer Verkehrsunfall auf B 35: Mazda überschlägt sich – Fahrer und Fahrerin schwer verletzt!

Polizeibericht aus Graben-Neudorf

Verkehrsunfall auf B 35: Mazda überschlägt sich - Fahrerin schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend auf der B 35 bei Graben-Neudorf. Polizeiangaben zufolge geriet ein 34-jähriger Ford-Fahrer gegen 21.55 Uhr aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einer 73-jährigen Mazda-Fahrerin. Beide Fahrzeuge schleuderten in den Grünstreifen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Graben-Neudorf: Feuerwehr im Einsatz

    Der Mazda überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Fahrerin wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite sie und transportierte sie schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Ford-Fahrer kam leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide Autos erlitten Totalschaden und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 20.000 Euro.

    Die Polizei sperrte die B 35 zur Unfallaufnahme bis etwa 01.05 Uhr. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen weiter.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

