Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall auf B 35, Höhe Graben-Neudorf

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war der 34-jährige Auto-Fahrer gegen 21.55 Uhr auf der B 35 in der Höhe von Neudorf in südliche Richtung unterwegs, als er wohl aus Unachtsamkeit teilweise auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dabei stieß er mit einer entgegenkommenden 73-jährigen Fahrerin zusammen. Aufgrund des Zusammenstoßes wurden beide Autos in den Grünstreifen abgewiesen. Die 73-jährige Fahrerin überschlug sich dabei und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden.

Zwei Verletzte nach Unfall

Sie kam mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Die B 35 war zur Unfallaufnahme sowie während der anschließenden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen zwischen 22.05 Uhr und 1.05 Uhr voll gesperrt.