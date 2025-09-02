Unfall auf A5: Nordfahrbahn komplett gesperrt

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstag, 2. September, kurz nach 13 Uhr, auf der A5 nahe der Ausfahrt Offenburg zu einem Unfall. Beteiligt sind vier Fahrzeuge, drei Personen wurden verletzt. Die Nordfahrbahn zwischen den Anschlussstellen Lahr und Offenburg ist gesperrt. Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Lahr umgeleitet.

Offenburg: Unfallstelle abgesichert

Die Ermittlungen der Verkehrspolizei zur Unfallursache laufen. Der genaue Ablauf des Zusammenstoßes ist noch unklar. Der Rückstau reicht teilweise bis zur Anschlussstelle Lahr. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren. Eine Prognose zur Dauer der Sperrung gibt es zur Stunde nicht. Weitere Informationen von der Polizei Offenburg erwartet man im Laufe des Tages.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.