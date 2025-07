Radfahrer in Karlsruhe nach Unfall schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei stießen in der Nacht auf Sonntag zwei Radfahrer in der Sophienstraße zusammen. Ein 65-Jähriger fuhr gegen 0.40 Uhr in Richtung Karlstraße und streifte dabei einen 27-jährigen Radfahrer. Beide fuhren in die gleiche Richtung. Der ältere der beiden stürzte dabei schwer auf den Kopf und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der jüngere Fahrer konnte einen Sturz verhindern.

Karlsruhe

Polizeiliche Ermittlungen ergaben beim 65-jährigen Unfallverursacher Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 65-Jährige wurde vor Ort zunächst medizinisch versorgt. Er wird sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.