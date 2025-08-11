Schwer verletzter Radfahrer bei Unfall in Karlsruhe

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe kam es um 01.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ebertstraße. Ein 20-jähriger Radfahrer querte an einer Bedarfsampel die Straße, als es zur Kollision mit einem Mercedes kam. Der 36-jährige Pkw-Fahrer fuhr in westlicher Richtung. Der Radfahrer stieß gegen die Windschutzscheibe und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallort Ebertstraße

Die Ermittlungen zum Sachschaden sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei sucht Augenzeugen und bittet um Hinweise. Der Unfallort, die Ebertstraße, ist bekannt für seine verkehrsreiche Lage. Bisher gibt es keine weiteren Verletzten. Fahrspurwechsel und Verkehrsführung in dem Bereich sind untersucht worden. Zeugenhinweise könnten zur Klärung des Hergangs beitragen.

Ermittlungen der Verkehrspolizei

Zeugen werden gebeten, sich mit unter 0721 944840 der Verkehrspolizei in Karlsruhe in Verbindung zu setzen. Die Untersuchung könnte neue Sicherheitsmaßnahmen erforderlich machen. Weitere Informationen durch die Polizei sind zu einem späteren Zeitpunkt zu erwarten.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.