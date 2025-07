Schwerer Unfall auf der L404 bei Pfalzgrafenweiler: Drei Verletzte

Am Montagabend, 21. Juli, ereignete sich auf der Landesstraße 404 bei Pfalzgrafenweiler ein schwerer Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei missachtete ein 36-jähriger VW-Fahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden Audi, der von einem 34-Jährigen gesteuert wurde. Im Einmündungsbereich der L353 kam es zur Kollision, wodurch der Audi gegen einen wartenden Mercedes prallte. Der 34-jährige Audifahrer und der Fahrer des VW erlitten schwere Verletzungen. Ein Kleinkind im Audi wurde leicht verletzt.

Unfall in Pfalzgrafenweiler: Schaden von 65.000 Euro

Die Verletzten mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 65.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Straßenreinigung blieb die L404 voll gesperrt. Die Verkehrsdienststelle in Pforzheim mit Sitz in Freudenstadt führt die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall durch. Es wird weiterhin um Hinweise von Augenzeugen gebeten.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.