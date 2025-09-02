39-jähriger Mann in Achern bei Übergriff schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagabend, 1. September, in einer Unterkunft in der Morezstraße in Achern. Gegen 19.25 Uhr ging die Meldung über eine verletzte Person ein. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den schwer verletzten 39-Jährigen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Mitbewohner festgenommen

Zeugenhinweise führten zur vorläufigen Festnahme eines 43-jährigen Bewohners der Unterkunft. Er wurde von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch überprüft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Tathergangs übernommen. Der Grund des Übergriffs ist weiterhin unklar.

Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise, um den Fall aufzuklären.

