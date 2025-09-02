Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Schwerer Übergriff in Achern: 39-Jähriger verletzt, 43-Jähriger vorläufig festgenommen

Polizeibericht aus Achern

39-jähriger Mann in Achern bei Übergriff schwer verletzt

Ein 39-jähriger Mann wurde in einer Unterkunft in Achern schwer verletzt und in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt wegen eines tätlichen Übergriffs.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am Montagabend, 1. September, in einer Unterkunft in der Morezstraße in Achern. Gegen 19.25 Uhr ging die Meldung über eine verletzte Person ein. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um den schwer verletzten 39-Jährigen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

    Mitbewohner festgenommen

    Zeugenhinweise führten zur vorläufigen Festnahme eines 43-jährigen Bewohners der Unterkunft. Er wurde von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch überprüft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Tathergangs übernommen. Der Grund des Übergriffs ist weiterhin unklar.

    Die Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise, um den Fall aufzuklären.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden