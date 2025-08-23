21-Jähriger bei Traktorunfall in Baden-Baden lebensgefährlich verletzt

Nach Angaben der Polizei Baden-Baden ereignete sich am Freitagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 16 Uhr kippte ein Traktor in einem Weinberg in Varnhalt um. Der Traktor begrub den 21-jährigen Fahrer unter sich. Rettungskräfte flogen den schwer verletzten Mann in eine Klinik.

Unfallort Baden-Baden-Varnhalt

Der Verkehrsunfalldienst Baden-Baden ermittelt derzeit die Ursache des Unfalls. Die Unfallstelle wurde abgesichert und technische Mängel am Fahrzeug werden geprüft. Die Ermittler schließen Fremdverschulden zunächst aus.

Weitere Details zum Gesundheitszustand des Fahrers sind derzeit nicht bekannt. Der Traktor wurde für Untersuchungen sichergestellt. Auch mögliche Witterungseinflüsse könnten eine Rolle gespielt haben. Die Polizeiarbeiten am Unfallort dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.