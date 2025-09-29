Schwerer Unfall in Karlsruher Südstadt: Mann von Straßenbahn erfasst

Am Freitagabend ereignete sich in Karlsruhe-Südstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann geriet gegen 18.30 Uhr an der Haltestelle Werderstraße zwischen Bahnsteig und Straßenbahn. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Tivoli. Nach Angaben der Polizei erlitt der Mann schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Straßenbahn-Unfall in Karlsruhe: Straße war gesperrt

Die Rüppurrer Straße war für etwa 45 Minuten für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Dies führte zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr. Der Vorfall ereignete sich in einer verkehrsreichen Gegend der Stadt. Weitere Details zum Zustand des Mannes sind der Polizei bislang nicht bekannt.

Die Karlsruher Verkehrspolizei sucht Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0721-944840 entgegen. An der Unfallstelle wurden laut Polizeimeldung keine weiteren Personen verletzt.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.