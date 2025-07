Radfahrer in Ettlingen bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Sonntagmittag in Ettlingen. Ein 37-jähriger Radfahrer war um 13.00 Uhr auf dem Radweg der Rastatter Straße in Richtung Bruchhausen unterwegs. Beim Überqueren der Einmündung zur Löbauer Allee kam es zur Kollision. Eine 52-jährige Fahrerin eines Toyota hatte ihrem Fahrzeug den Schutzstreifen überquert und stieß mit dem Radfahrer zusammen.

Radfahrer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Der Radfahrer erlitt durch den Zusammenprall schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn umgehend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die Höhe des Schadens am Pkw wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Weitere Details zu möglichen Verkehrsverstößen liegen noch nicht vor.

Berichte zu Zeugen oder weiteren Beteiligten sind bisher nicht bekannt. Der Unfall verdeutlicht erneut die Gefahren im Straßenverkehr für Fahrradfahrer. Beamte des Polizeipräsidiums Karlsruhe bitten um erhöhte Vorsicht an unübersichtlichen Kreuzungen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.