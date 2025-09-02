Dieb schraubt Autos in Rastatt auseinander und stiehlt mehrere Fahrzeugteile

Nach Angaben der Polizei lud der Unbekannte seine Beute in einen Transporter. Dieser parkte vermutlich an der Kreuzung Ottersdorfer Straße zur Friedrichstraße auf einem Fahrradweg. Danach floh er in bislang unbekannte Richtung.

Das genaue Ausmaß des tatsächlichen Schadens konnte aufgrund der hohen Anzahl von Fahrzeugen und der komplexen Spurenlage noch nicht abschließend ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07222 / 761 - 0 bei der Polizei zu melden.