Schwerer Arbeitsunfall im Europapark Rust

Nach Angaben der Polizei wurde einer seiner Sicherungsgurte von einem Wagen erfasst, sodass der Arbeiter mitgezogen und gegen den Wagen geschleudert wurde. Schließlich riss der Gurt und der Mann kam auf dem Podest zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn umgehend in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat zur genauen Rekonstruktion des Vorfalls einen Gutachter beauftragt.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.