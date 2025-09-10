Logo ka-news.de
Schwerer Arbeitsunfall im Europapark Rust

Polizeibericht aus Rust

Schwerer Arbeitsunfall im Europapark Rust

Ein 31-Jähriger wurde bei einem Unfall auf einem Podest einer Fahrattraktion im Europapark schwer verletzt. Gegen 14 Uhr führte der Mann Wartungsarbeiten durch. Er setzte dabei die Bahn versehentlich zu früh in Betrieb und wurde von ihr mitgezogen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

    Nach Angaben der Polizei wurde einer seiner Sicherungsgurte von einem Wagen erfasst, sodass der Arbeiter mitgezogen und gegen den Wagen geschleudert wurde. Schließlich riss der Gurt und der Mann kam auf dem Podest zum Liegen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn umgehend in eine Klinik. Nach ersten Ermittlungen der Polizei liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat zur genauen Rekonstruktion des Vorfalls einen Gutachter beauftragt.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

