Schüsse in Baden-Baden: Mann kämpft um sein Leben

Nach Angaben der Polizei eskalierte am Sonntagabend, 27. Juli, in der Ooser Inselstraße in Baden-Baden ein Streit zwischen zwei Männern. Eine Schusswaffe wurde bei der Auseinandersetzung eingesetzt.

Die beiden Männer, im Alter von 56 und 63 Jahren, erlitten Schussverletzungen. Der 56-Jährige schwebt in Lebensgefahr und wird im Krankenhaus behandelt. Sein 63-jähriger Kontrahent konnte das Krankenhaus nach einer ärztlichen Behandlung bereits verlassen.

Ermittlungen in Baden-Baden

Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt leiten Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt ein. Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Auseinandersetzung sind noch unklar. Beide Beteiligte sind deutsche Staatsangehörige. Die Bewohner der Umgebung wurden durch das Geschehen aufgeschreckt. Das Motiv des Konflikts ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

Weitere Schritte der Polizei

Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls und wertet vorliegende Beweismittel aus. Der Ermittlungsstand wird regelmäßig aktualisiert. Hinweise aus der Bevölkerung könnten bei der Aufklärung hilfreich sein. Entscheidungen über weitere Maßnahmen werden nach Auswertung aller Erkenntnisse erfolgen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.