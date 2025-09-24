Logo ka-news.de
Schüsse aus VW Golf in Baden-Baden: Polizei sucht dringlich nach Zeugen

Polizeibericht aus Baden-Baden

Schüsse aus Auto in Baden-Baden: Polizei sucht Zeugen

Polizei ermittelt nach Schüssen aus einem Fahrzeug in Baden-Baden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in der Schwarzwaldstraße, Verletzte gibt es keine.
Von Redaktion ka-news.de
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Schüsse mit Schreckschusswaffe

    Ein Fußgänger beobachtete am Dienstagabend, 23. September, gegen 21.20 Uhr einen Vorfall in der Schwarzwaldstraße, teilte die Polizei mit. Ein silberner VW Golf Variant, zugelassen in Baden-Baden, fuhr in Richtung Cité. Der Fahrer des Wagens feuerte aus dem geöffneten Fenster mehrere Schüsse ab. Es handelte sich offenbar um eine Schreckschusswaffe. Es wurden keine Verletzten oder Sachschäden gemeldet.

    Ermittlungen in der Schwarzwaldstraße

    Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Dienstgebäudes der Verkehrspolizei. Die Ermittler suchen nach Hinweisen zu dem Fahrzeug sowie dem Fahrer.

    Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Informationen an die zuständigen Ermittler zu wenden. Wichtige Hinweise könnten zur Identifizierung des Fahrers führen.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

