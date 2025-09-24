Schüsse aus Auto in Baden-Baden: Polizei sucht Zeugen

Schüsse mit Schreckschusswaffe

Ein Fußgänger beobachtete am Dienstagabend, 23. September, gegen 21.20 Uhr einen Vorfall in der Schwarzwaldstraße, teilte die Polizei mit. Ein silberner VW Golf Variant, zugelassen in Baden-Baden, fuhr in Richtung Cité. Der Fahrer des Wagens feuerte aus dem geöffneten Fenster mehrere Schüsse ab. Es handelte sich offenbar um eine Schreckschusswaffe. Es wurden keine Verletzten oder Sachschäden gemeldet.

Ermittlungen in der Schwarzwaldstraße

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Dienstgebäudes der Verkehrspolizei. Die Ermittler suchen nach Hinweisen zu dem Fahrzeug sowie dem Fahrer.

Zeugen werden gebeten, sich mit ihren Informationen an die zuständigen Ermittler zu wenden. Wichtige Hinweise könnten zur Identifizierung des Fahrers führen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.