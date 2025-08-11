Mini Cooper in Flammen: 19-jähriger Fahrer schwer verletzt gerettet

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in Iffezheim. Ein 19-Jähriger kam mit seinem Fahrzeug von der L 78b ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Das Auto fing Feuer. Nach Angaben der Polizei rettete ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer den jungen Mann aus dem brennenden Wagen.

Schaden von 10.000 Euro

Der Unfall passierte gegen 2.10 Uhr. Der Mini Cooper geriet auf eine Grünfläche und prallte gegen einen Baum. Der Insasse erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei vermutet Alkohol als Unfallursache und veranlasste eine Blutentnahme. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

Ein Polizeisprecher bestätigte, dass der Fahrer zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Ermittlungen sollen nun klären, wie es zu dem Unfall kam. Erste Hinweise deuten auf überhöhten Alkoholkonsum hin, Details werden geprüft. Der Zustand des Verunglückten sei stabil, so die Klinik.

Ermittlungen und Maßnahmen

Die L 78b musste zeitweise gesperrt werden, um die Bergung und Löscharbeiten zu ermöglichen. Die Polizei Offenburg leitet die Untersuchungen, um den Unfallhergang exakt zu rekonstruieren. Das Polizeipräsidium bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Weitere Informationen will die Polizei nach Abschluss der Ermittlungen bereitstellen.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.