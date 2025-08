82-jähriger Senior bei versuchtem Raub in Karlsruhe-Rüppurr verletzt

Nach Angaben der Polizei wurde ein 82-jähriger Mann am vergangenen Freitag, 1. August, in Karlsruhe-Rüppurr Opfer eines versuchten Raubs. Der Senior hob Bargeld in einer Bankfiliale in der Tulpenstraße ab und ging anschließend in Richtung Breisgaustraße.

Ein unbekannter Täter folgte ihm, umklammerte ihn und versuchte, seinen Geldbeutel zu stehlen. Wegen der Gegenwehr des Opfers ließ der Angreifer ab und floh in Richtung Breisgaustraße.

Tatort Karlsruhe-Rüppurr: Wer kann Hinweise geben?

Der Täter konnte trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen nicht gefasst werden. Beschreibung des Unbekannten: 20 bis 30 Jahre alt, 160 bis 170 cm groß, längere dunkle Haare, vollständig schwarz gekleidet, mit einem schwarzen Rucksack.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen können. Zeugen können sich telefonisch unter der 0721 666-5555 melden.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.