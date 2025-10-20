Bäckerei-Raub in Ettlingen: Mann schlägt Verkäufer und raubt Bargeld

Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Sonntagmorgen, 19. Oktober, gegen 10.40 Uhr, ein Raub in einer Bäckerei im Odertalweg.

Verkäufer kann nicht wechseln

Ein unbekannter Mann bat zunächst um Wechselgeld. Der 26-jährige Verkäufer lehnte ab, da der Mann nicht über die passende Summe verfügte. Der Täter ging danach offenbar hinter die Theke und wollte selbst die Kasse öffnen. Der Kassierer kam ihm zuvor und nahm den Schlüssel an sich.

Fahndung nach Raub in Ettlingen ohne Erfolg

Der Täter schlug dem Mann danach mehrfach gegen den Kopf, woraufhin er die Kasse und Wechselgeld aushändigte. Der Unbekannte nahm zusätzlich Bargeld im zweistelligen Bereich an sich und flüchtete in Richtung Erlenweg. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Laut ersten Erkenntnissen ist der Mann 30 bis 40 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat einen dunklen Teint, schwarzes Haar und einen Vollbart. Sein Deutsch ist akzentfrei, das Erscheinungsbild gepflegt.

Kurz nach der Tat fiel eine weiße Limousine mit goldenen Wappen und Schriftzügen auf beiden Seiten auf. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang mit der Tat. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.