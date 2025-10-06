Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Karlsruhe
Icon Pfeil nach unten
Blaulicht
Icon Pfeil nach unten

Rastatt: Unfallflucht an Zebrastreifen – Fußgänger verletzt

Polizeibericht aus Rastatt

Rastatt: Fußgänger durch Auto zur Seite geschleudert und verletzt

Ein Auto erfasste am frühen Samstag, 4. Oktober, einen 25-Jährigen in der Kaiserstraße in Rastatt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Mann wollte Fußgängerüberweg queren

    Nach Angaben der Polizei erfasste am Samstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, ein aus Richtung Stadtmitte kommender Wagen einen 25-jährigen Fußgänger auf der Kaiserstraße auf Höhe der Sternenstraße. Der Mann wollte den Fußgängerüberweg überqueren. Das Auto schleuderte den 25-Jährigen zur Seite, er erlitt leichte Verletzungen.

    Wer kann Hinweise geben?

    Der Fahrer hielt kurz an und sah aus dem Fahrzeug. Anschließend fuhr er davon. Das Polizeirevier Rastatt nahm Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare
    Dieser Artikel kann nicht mehr kommentiert werden