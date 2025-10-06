Rastatt: Fußgänger durch Auto zur Seite geschleudert und verletzt

Mann wollte Fußgängerüberweg queren

Nach Angaben der Polizei erfasste am Samstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, ein aus Richtung Stadtmitte kommender Wagen einen 25-jährigen Fußgänger auf der Kaiserstraße auf Höhe der Sternenstraße. Der Mann wollte den Fußgängerüberweg überqueren. Das Auto schleuderte den 25-Jährigen zur Seite, er erlitt leichte Verletzungen.

Wer kann Hinweise geben?

Der Fahrer hielt kurz an und sah aus dem Fahrzeug. Anschließend fuhr er davon. Das Polizeirevier Rastatt nahm Ermittlungen wegen Unfallflucht auf.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.