Radfahrerin verursacht Unfall in Südweststadt: Polizei sucht Zeugen

Polizeibericht aus Karlsruhe

Radfahrerin verursacht Unfall in Südweststadt und flüchtet

Eine noch unbekannte Radfahrerin prallte am Sonntag, 31. August, gegen 19.45 Uhr auf der Gebhardstraße gegen ein geparktes Auto und stürzte. Dabei entstand am Heck des BMW ein Schaden von etwa 6.000 Euro.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Ohne am Unfallort zu bleiben, entfernte sich die Frau. Die Polizei beschreibt die Unbekannte als zirka 1,90 Meter groß und zwischen 60 und 70 Jahren alt. Bekleidet war sie mit einer orangefarbenen Warnweste, einer grünen Hose sowie Wollsocken. Sie trug offenbar einen schwarzen Helm.

    Polizei sucht Zeugen

    Den Ermittlungen zufolge fuhr sie aus nördlicher Richtung und geriet in der Nähe des Kolpingplatzes auf das Auto. Die Polizei erhofft sich Unterstützung von Zeugen, um die Identität der Frau klären zu können. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0721 98848-0 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

