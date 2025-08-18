Radfahrerin bei Unfall auf Hauptfriedhof schwer verletzt

Eine 77-jährige Radfahrerin stürzte am Freitag, 15. August, auf dem Karlsruher Hauptfriedhof schwer. Sie befuhr gegen 08.45 Uhr den rechten Hauptweg und überquerte einen am Boden liegenden Gartenschlauch. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit.

Karlsruhe

Der Fahrradunfall verursachte einen Sachschaden am Fahrrad in Höhe von etwa 200 Euro. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte umgehend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Auf dem Friedhof kam es zu keinen weiteren Zwischenfällen.

Die Polizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unfalls. Ein Gartenschlauch auf dem Hauptweg hatte die Radfahrerin zu Fall gebracht. Ob Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind, bleibt zu klären.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.