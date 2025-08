Polizeibericht aus Karlsruhe 83-jährige Pedelec-Fahrerin stirbt nach Unfall in Waghäusel

Eine schwer verletzte Pedelec-Fahrerin starb nun an den Folgen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag, 1. August, in Waghäusel-Kirrlach ereignete.