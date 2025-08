Radfahrerin bei Unfall in Waghäusel schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe ereignete sich am Freitagnachmittag, 1. August, in Waghäusel-Kirrlach ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei erlitt eine 83-jährige Fahrradfahrerin lebensgefährliche Verletzungen. Ein 54-jähriger Renault-Fahrer fuhr auf der Goethestraße und bog nach rechts in die Nördliche Waldstraße ab. Beim Abbiegen übersah der Fahrer die auf einem Pedelec fahrende Frau.

Unfallort Waghäusel-Kirrlach

In der Folge erfasste das Fahrzeug die Seniorin. Die Verletzungen waren so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Um den genauen Unfallhergang zu klären, bittet sie Zeugen unter der Telefonnummer 0721 944840 um Unterstützung.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.