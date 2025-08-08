Radfahrer bei Unfall mit Taxi in Karlsruhe schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 48-jähriger Taxifahrer mit einem Mercedes am Donnerstagabend, 7. August, die Hirschstraße entlang. Er wollte gegen 23.30 Uhr links in die Sophienstraße abbiegen. Dabei übersah er einen 37-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer war auf der Sophienstraße in Richtung Leopoldstraße unterwegs und vorfahrtsberechtigt.

Radfahrer erleidet schwere Kopfverletzung

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Taxi und dem Fahrradfahrer. Der Radfahrer stürzte infolge der Kollision und erlitt schwere Verletzungen am Kopf. Vor Ort leisteten Rettungskräfte erste Hilfe, und ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. An dem Taxi entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Der Vorfall ereignete sich in der Südweststadt von Karlsruhe, wo vermehrt Radfahrer unterwegs sind. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen noch. Der Verkehr auf der Sophienstraße war kurzfristig eingeschränkt.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.