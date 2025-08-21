Polizeieinsatz in Daxlanden: Mann in psychischem Ausnahmezustand festgenommen

Nach Angaben der Polizei alarmierte ein Zeuge am Donnerstagmorgen die Beamten wegen eines Mannes in der Zollstraße, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Der Hinweis ließ darauf schließen, dass der 23-Jährige möglicherweise Zugang zu Waffen haben könnte. Mehrere Streifenbesatzungen eilten zum Einsatzort. Die erste Kontaktaufnahme verlief reibungslos.

Karlsruhe-Daxlanden

Der Mann öffnete nach kurzer Ansprache selbstständig die Tür seiner Wohnung. Er wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Eine Gefährdung für andere Personen bestand nach Aussagen der Polizei nicht. Der Einsatz endete ohne Verletzte. Die Beamten stellten eine Axt sicher, die sich im Besitz des Mannes befand.

Ermittlungen ergaben, dass es zu keiner konkreten Bedrohungslage kam. Der Vorfall wird nun durch die zuständigen Behörden aufgearbeitet.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.