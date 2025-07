Pkw-Brand in Pforzheim: Fahrzeug komplett zerstört

Am Dienstagabend, 29. Juli, geriet ein Daimler-Benz im Pforzheimer Stadtteil Sonneberg in Brand. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Der Fahrer bemerkte einen Leistungsabfall und stellte sein Fahrzeug in der Friedrichstraße ab. Als er den Brand entdeckte, stand der Motorbereich bereits in Flammen.

Pforzheim, Friedrichstraße

Die Feuerwehr konntedas vollständige Ausbrennen des Pkw nicht mehr verhindern. Ein angrenzender Zaun und ein Baum wurden durch das Feuer beschädigt. Ob zwei in der Nähe geparkte Fahrzeuge ebenfalls betroffen sind, bleibt zu klären. Der Sachschaden ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt weiter zur genauen Brandursache.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.