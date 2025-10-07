Logo ka-news.de
Auto des Partners der Ex angezündet – Polizei nimmt 37-Jährigen im Pfinztal fest

Polizeibericht aus Pfinztal

In Berghausen soll ein 37-Jähriger den Mercedes des Partners seiner Ex angezündet haben. Die Polizei Karlsruhe nahm den Mann vorläufig fest.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei Karlsruhe kam es zuvor zu Unstimmigkeiten mit dem neuen Partner seiner ehemaligen Lebensgefährtin. Der 37-Jährige stand wohl gegen 22.20 Uhr vor der Wohnanschrift der Ex-Partnerin in der Georgstraße. Er suchte Kontakt zu ihrem 28-jährigen Partner. Als dies scheiterte, setzte er mutmaßlich den vor dem Haus geparkten Mercedes des 28-Jährigen am Motorraum in Brand und entfernte sich. Alarmierte Streifen stellten den Beschuldigten an seiner Wohnanschrift. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

