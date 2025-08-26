Logo ka-news.de
Polizeibeamter in Karlsruhe verletzt: 22-Jähriger widersetzte sich der Festnahme

Blaulicht

Polizist in Karlsruhe verletzt: 22-Jähriger festgenommen

Am Freitag, 22. August, wurde ein Polizist bei einem Einsatz in der Karlstraße verletzt. Die Beamten waren wegen Urkundenfälschung gegen 14.20 Uhr in eine Apotheke gerufen worden.
Von Pressemitteilung und Franziska Gebhard
    Symbolbild.
    Symbolbild.

    Nach Angaben der Polizei wollte der 22-Jährige mit einem gefälschten Rezept Medikamente kaufen. Sobald die Beamten vor Ort waren, versuchte er zu flüchten. Dabei verletzte er einen Polizisten. Der Beschuldigte trug weitere, mutmaßlich gefälschte Rezepte bei sich. Er ist der Polizei bundesweit bereits mit ähnlichen Verbrechen aufgefallen. Inzwischen befindet er sich in Karlsruhe in Untersuchungshaft.

