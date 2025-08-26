Polizist in Karlsruhe verletzt: 22-Jähriger festgenommen

Nach Angaben der Polizei wollte der 22-Jährige mit einem gefälschten Rezept Medikamente kaufen. Sobald die Beamten vor Ort waren, versuchte er zu flüchten. Dabei verletzte er einen Polizisten. Der Beschuldigte trug weitere, mutmaßlich gefälschte Rezepte bei sich. Er ist der Polizei bundesweit bereits mit ähnlichen Verbrechen aufgefallen. Inzwischen befindet er sich in Karlsruhe in Untersuchungshaft.

