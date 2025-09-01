Hamster im Käfig bei Bushaltestelle ausgesetzt – Polizei sucht Zeugen

Vergangenen Freitag, 29. August, meldete ein Zeuge einen ausgesetzten Hamster an einer Bushaltestelle in Niederbühl. Nach Angaben der Polizei Rastatt befand sich der Käfig mindestens seit Mittwoch dort. Das Nagetier hatte keinen Zugang zu Nahrung und Wasser.

Der Zustand des Hamsters deutete auf längere Vernachlässigung hin, berichten die zuständigen Polizeibeamten. Aufgrund starken Milben- und Madenbefalls musste das Tier eingeschläfert werden. Der Fall wird intensiv untersucht.

Die Polizei Offenburg bittet um Hinweise, die zur Klärung des Aussetzens führen können. Zeugen werden aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.