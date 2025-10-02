Polizei stellt 49 Tempoverstöße auf B10 bei Pforzheim fest

Nach Angaben der Polizei kontrollierte die Verkehrspolizei Pforzheim am Mittwoch, 1. Oktober 2025, die Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 10 bei Remchingen im Enzkreis. Die Messung erfolgte am Vormittag zwischen 07.30 und 12.00 Uhr. Dabei erfassten die Beamten 876 Fahrzeuge und stellten 49 Verstöße fest.

Kontrolle in Remchingen auf der B10

Bei erlaubten 70 km/h lag der höchste Messwert bei 112 km/h. Der betroffene Autofahrer muss mit einem Monat Fahrverbot rechnen. Zudem folgen zwei Punkte und 320 Euro Bußgeld. Die Mehrheit der Verkehrsteilnehmer hielt die zulässige Geschwindigkeit ein. Nach Behördenangaben zählt überhöhte Geschwindigkeit weiterhin zu den Hauptunfallursachen mit tödlichen Folgen. Die Polizei kündigte fortgesetzte Kontrollen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.