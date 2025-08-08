Waffen und Rauschgift: Polizei nimmt Drogendealer in Karlsruhe fest

Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde in Karlsruhe verhaftet, nachdem die Polizei in seinen Wohnungen größere Mengen Rauschgift sicherstellte. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Markgrafenstraße gegen 00.30 Uhr wegen lautstarker Streitigkeiten die Polizei alarmiert. Die Beamten nahmen vor Ort Kontakt mit einem beteiligten 51-jährigen Mann auf. Aufgrund der Hinweise auf Drogenkonsum wurden seine Wohnungen durchsucht.

Karlsruhe: Polizei entdeckt Waffen und Drogen

Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte neben einer größeren Menge Betäubungsmittel auch Waffen wie einen Schlagstock, eine Machete und Armbrüste. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine weitere Wohnung des Verdächtigen, die ebenfalls durchsucht wurde. Auch dort stellten die Beamten Betäubungsmittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde der Mann am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.

Der Richter am Amtsgericht Karlsruhe ordnete Untersuchungshaft gegen den 51-Jährigen an. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Karlsruhe in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft. Die Behörden prüfen derzeit die weiteren Umstände und möglichen Hintergründe des illegalen Handels. Berichte über ähnliche Vorfälle in der Umgebung liegen bislang nicht vor. Die Ermittlungen konzentrieren sich unter anderem auf die Herkunft der Drogen sowie den Vertrieb.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.