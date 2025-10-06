Achtung vor der Masche „Geld wechseln“ - Trickbetrüger in Pforzheim!

Nach Angaben der Polizei ist am Donnerstag, 2. Oktober, gegen 11 Uhr, ein 82 Jahre alter Mann Opfer eines Wechselfallenschwindels geworden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Büchenbronner Straße im Stadtteil Brötzingen. Ein Unbekannter sprach den Senior an und bat um Wechselgeld.

Dieb erbeutet Geld im dreistelligen Bereich

Der 82-Jährige holte seinen Geldbeutel hervor. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der Täter die Gelegenheit und entnahm unbemerkt Geldscheine. Der Mann bemerkte kurze Zeit später den Verlust eines dreistelligen Bargeldbetrags.

Täterbeschreibung

Der Täter soll etwa Mitte 30 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß gewesen sein. Normale Statur sowie schwarze, kurze, glatte Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Er sprach gebrochen Deutsch. Laut Polizei wurde ein arabisches Erscheinungsbild beschrieben.

Das Polizeirevier Pforzheim-Süd ermittelt und nennt für Hinweise die Rufnummer 07231 186 3311.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.