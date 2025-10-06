Logo ka-news.de
Pforzheim: Senior wird Opfer von Wechselfallenschwindel

Polizeibericht aus Pforzheim

Achtung vor der Masche „Geld wechseln“ - Trickbetrüger in Pforzheim!

Ein 82-Jähriger wurde in Pforzheim auf einem Supermarktparkplatz Opfer eines sogenannten Wechselfallenschwindels. Der Täter erbeutete so einen dreistelligen Geldbetrag.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei ist am Donnerstag, 2. Oktober, gegen 11 Uhr, ein 82 Jahre alter Mann Opfer eines Wechselfallenschwindels geworden. Der Vorfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Büchenbronner Straße im Stadtteil Brötzingen. Ein Unbekannter sprach den Senior an und bat um Wechselgeld.

    Dieb erbeutet Geld im dreistelligen Bereich

    Der 82-Jährige holte seinen Geldbeutel hervor. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der Täter die Gelegenheit und entnahm unbemerkt Geldscheine. Der Mann bemerkte kurze Zeit später den Verlust eines dreistelligen Bargeldbetrags.

    Täterbeschreibung

    Der Täter soll etwa Mitte 30 Jahre alt und zirka 165 Zentimeter groß gewesen sein. Normale Statur sowie schwarze, kurze, glatte Haare. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Er sprach gebrochen Deutsch. Laut Polizei wurde ein arabisches Erscheinungsbild beschrieben.

    Das Polizeirevier Pforzheim-Süd ermittelt und nennt für Hinweise die Rufnummer 07231 186 3311.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

