Pfefferspray-Attacke: 16-Jährige attackiert Taxifahrer in Karlsruhe

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Mittwoch, 3. September. Drei Jugendliche stiegen gegen 00.45 Uhr in der Nähe des Städtischen Klinikums in ein Taxi ein. Beim Ankommen in der Sophienstraße weigerten sie sich, den Fahrpreis zu zahlen. Beim Verlassen des Taxis soll eine der Jugendlichen Pfefferspray in Richtung des 42-jährigen Taxifahrers gesprüht haben. Die drei Verdächtigen flohen zu Fuß verloren eine Spielzeugpistole, die der Taxifahrer einsammelte. Daraufhin sprühte die 16-jährige Verdächtige dem Geschädigten abermals Pfefferspray ins Gesicht, bevor sie mit ihren Freunden in unbekannte Richtung floh.

16-Jährige in Haft

Ein Anruf eines der Jugendlichen bei der Polizei führte zur Aufklärung der Tat. Der Jugendliche gestand seine Tatbeteiligung, wodurch die Aufenthaltsorte der Tatverdächtigen ermittelt werden konnten. Polizeibeamte nahmen die drei Jugendlichen in der Sophienstraße fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der Richter einen Haftbefehl gegen die 16-jährige Haupttäterin. Die beiden 17-jährigen Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

