Pedelec-Fahrer nach Straßenbahnunfall in Karlsruhe schwer verletzt

Polizeibericht aus Karlsruhe

Straßenbahnunfall in Karlsruher Innenstadt: Pedelec-Fahrer verletzt

Zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer kam es am Dienstag, 2. September, gegen 13.45 Uhr. Der 18-Jährige überquerte die Kreuzung von der Fritz-Erler-Straße in Richtung Rüppurrer Straße, als er mit einer Straßenbahn auf der Kriegsstraße in Richtung Ludwig-Erhard-Allee zusammenstieß.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

    Die Fahrerin der Bahn leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte die Frontalkollision jedoch nicht vollständig verhindern. Der Radfahrer stürzte nach der Berührung mit der Straßenbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Laut aktuellen Erkenntnissen blieben die Passagiere der Bahn unverletzt. An der Straßenbahn und dem Pedelec entstand nur geringer Sachschaden.

    Durch den Unfall kam es kurzzeitig zu Behinderungen im Straßenbahnverkehr. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der genaue Hergang des Unfalls wird noch genauer überprüft.

    Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

