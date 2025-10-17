Östringen: 16-Jähriger stirbt nach Frontalzusammenstoß

Nach Angaben der Polizei Karlsruhe erlag ein 16-jähriger Rollerfahrer am Donnerstag seinen schweren Verletzungen. Der Jugendliche kollidierte am Sonntag, 12. Oktober 2025, auf der K3517 zwischen Eichelberg und Odenheim frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Unfall ereignete sich am Sonntag

Der Zusammenstoß ereignete sich am Ende einer Rechtskurve in Östringen. Ein alarmierter Rettungshubschrauber transportierte den 16-Jährigen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am Donnerstagabend.

Der 65-jährige Auto-Fahrer erlitt leichte Schnittverletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro