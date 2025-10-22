Ehepaar tot nach Schüssen in Nagold-Hochdorf – Ermittlungen laufen

Nach Angaben der Polizei haben Zeugen am Samstag, 18. Oktober 2025, gegen 12.30 Uhr Schüsse im Nagolder Stadtteil Hochdorf gemeldet. Kurz darauf trafen Polizei und Rettungsdienst ein und fanden im Garten eines Anwesens in der Tübinger Straße einen Mann und eine Frau leblos. Die Einsatzkräfte bestätigten den Tod beider Personen.

Ermittlungen in Nagold-Hochdorf

Die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Pforzheim veröffentlichten eine gemeinsame Mitteilung. Mehrere Funkstreifen der Schutz- und Kriminalpolizei waren vor Ort. Erste Erkenntnisse deuten auf ein Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid hin. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter liegen nicht vor.

Eine Gefährdung Unbeteiligter bestand nach derzeitigem Stand nicht. Bei den Toten handelt es sich um ein am Anwesen lebendes Ehepaar. Das Paar war berechtigt im Besitz von Schusswaffen. Kriminaltechnik und Rechtsmedizin sicherten Spuren. Die Kriminalpolizeidirektion Calw ermittelt zu Abläufen und Motiv. Die Staatsanwaltschaft Tübingen führt das Verfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.