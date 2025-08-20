Mysteriöser Angriff in Pforzheim? Frau durch Gegenstand am Kopf verletzt

Am Montagabend, 18. August, wurde eine 43-jährige Frau in der Simmlerstraße, gegen 22 Uhr, schwer am Kopf verletzt. Die Frau musste in eine Klinik gebracht werden.

„Aufgrund der Stärke der Verletzung kann bislang davon ausgegangen werden, dass der Schlag mit einem Gegenstand erfolgte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Icon vergrößern (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

Zu dem Zeitpunkt sollen mehrere Jugendliche, darunter zwei Mädchen, am Tatort aufgehalten haben. Die Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07231 186-3311.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.