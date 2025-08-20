Logo ka-news.de
Mysteriöser Vorfall in Pforzheim: Frau wird am Kopf verletzt – Zeugen gesucht!

Polizeibericht aus Pforzheim

Mysteriöser Angriff in Pforzheim? Frau durch Gegenstand am Kopf verletzt

Plötzlich und unerwartet: Eine 43-jährige Frau erleidet in Pforzheim einen mysteriösen Schlag auf den Hinterkopf. Was steckt hinter diesem unklaren Vorfall?
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    (Archivbild)
    (Archivbild)

    Am Montagabend, 18. August, wurde eine 43-jährige Frau in der Simmlerstraße, gegen 22 Uhr, schwer am Kopf verletzt. Die Frau musste in eine Klinik gebracht werden.

    „Aufgrund der Stärke der Verletzung kann bislang davon ausgegangen werden, dass der Schlag mit einem Gegenstand erfolgte“, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

    (Symbolbild)
    (Symbolbild)

    Zu dem Zeitpunkt sollen mehrere Jugendliche, darunter zwei Mädchen, am Tatort aufgehalten haben. Die Polizei hofft auf sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 07231 186-3311.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

