Mutige Rettungsaktion bei Germersheim: Mann riskiert alles für seinen Hund im Rhein

Karlsruher Polizei mitteilte, spielte sich der Vorfall gegen 17 Uhr im Hafenbecken bei Germersheim ab. Der Mann war mit einer Begleiterin und dem Hund unterwegs, als das Tier plötzlich losriss und ins Wasser sprang. Als der Halter versuchte, den Hund zu retten, merkte er auf halber Strecke, dass ihm die Kraft ausging.

Privater Bootsführer fischt Hund und Herrchen aus dem Rhein

Die Frau alarmierte sofort die Rettungskräfte und rief um Hilfe. Ein zufällig vorbeifahrender Bootsführer reagierte schnell und nahm den erschöpften Mann und seinen Vierbeiner an Bord.

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Rettungsdienst wurden unter dem Stichwort „Rheinalarm“ an den Ort gerufen. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Hund und Halter kamen beide mit dem Schrecken davon.

