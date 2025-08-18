Motorradunfall sorgt für Sperrung der A5 bei Weingarten

Ein schwerer Unfall eines Motorradfahrers führte am Samstagabend zu einer Sperrung der Autobahn A5. Der Vorfall ereignete sich auf der linken Spur in Richtung Süden, Höhe Weingarten. Wie die Polizei Karlsruhe berichtet, stürzte der 45-jährige Fahrer ohne Fremdeinwirkung. Er zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.

Unfallstelle bei Weingarten

Der Motorradfahrer kam nach rund 150 Metern zum Liegen. Für die Bergung und Unfallaufnahme sperrten die Einsatzkräfte die komplette Fahrbahn für etwa 40 Minuten. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Ursache des Sturzes ist noch nicht bekannt.

Der Sachschaden an dem Kraftrad beläuft sich laut ersten Schätzungen auf 6.500 Euro. Die Polizei ermittelt derzeit, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

